Feddet Camping: Vandet er faldende, men har stået helt op til fjordbygningen

Anbefalingen til gæsterne var, at pladserne 821-824 og 401-403 skulle tjekke deres campingvogne/telte hurtigst muligt, og at alle der havde både og lignende på havnen skulle sikre deres både hurtigst muligt.

Kort efter klokken 21.00 onsdag kunne lejrchef Kasper Kristensen meddele, at vandstanden var faldende, og at dette vil fortsætte, så længe vinden ikke tager til eller ændrer retning. Vandet har stået helt op til fjordbygningen.

- Jeg vil skyde på, at vandstanden herude har været på 1,60 eller 1,70 meter over normalen, så vi har været meget højt oppe. Noget af bolværket på havnen er gået løst, og der er kommet vand i de campingvogne og telte, der lå tættest på. Det var dog en klog beslutning at flytte gederne, for de ville svømme rundt derude nu, hvis de var blevet. Vi har på ingen måde kunnet dæmme op mod det her, men vi havde forberedt en traktor med sand og ellers holdt øje med udviklingen.