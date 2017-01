Der er flere indbyggere end nogensinde før i Faxe Kommune. Foto: Kathrine Harvey

Faxerekord: 35.808 indbyggere

Faxe - 30. januar 2017 kl. 11:25 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tilflytning: Der har aldrig været så mange indbyggere i Faxe Kommune som nu. 35.808 stod tælleren på i fjerde kvartal 2016.

Én af forklaringerne er - foruden flotte fødselstal - at rigtigt mange vælger at flytte til Faxe fra f.eks. København.

- Set i forhold til kommunens befolkningstal, så er Faxe med helt i toppen, når det handler om at tiltrække tilflyttere fra resten af Danmark, forklarer Jesper Bo Jensen, der er direktør for Center for Fremtidsforskning på Aarhus Universitet.

Borgmester Knud Erik Hansen (S) glæder sig også over væksten i indbyggertallet - men især over at væksten er fordelt på mange forskellige aldersgrupper og ikke kun unge børnefamilier.

- Tallene her minder jo om de prognoser, vi arbejdede med for 10 år siden, og dengang fik vi forbygget os i børne-institutioner. Det håber jeg, at vi undgår denne gang, siger Knud Erik Hansen.

