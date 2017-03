I 2002 blev det store, nyrenoverede produktionskøkken i Frederiksgade indviet af blandt andre Mogens Stilhoff (midt i billedet). I mange år talte man herefter i Faxe Kommune om at etablere ét stort centralkøkken, som kunne levere mad til alle plejecentrene. Nu åbner en pulje på finansloven op for, at der kan komme produktionskøkkener - og ikke blot modtagekøkkener - på alle kommunens plejecentre. Foto: Elmer Madsen

Faxe vil have køkkener på alle plejecentre

Og det er bare én af årsagerne til, at der på finansloven for 2017 blev afsat en pose penge til at opgradere køkkener på landets plejecentre.

Et tilskud fra en pulje på finansloven på godt 600.000 og en egenbetaling på godt 200.000 kan nemlig finansiere, at der bliver deciderede produktionskøkkener på alle kommunens plejecentre og ikke som i dag kun på tre.

- Husk nu at skrive, at vi endnu kun er kommet så langt som til at søge pengene. Intet er afgjort før vi får at vide, om vi får de ansøgte penge eller ej, formaner Mogens Stilhoff (F), formand for social- og sundhedsudvalget.