Faxe-forsøg bliver ph.d-projekt

Ph.d-stipendiat Rikke Nielsen fra Faxe har gennem flere år forsket i, hvad der sker, når mennesker benytter sig af video til at kommunikere med hinanden over lange afstande. Hun skriver i øjeblikket en ph.d-afhandling på Københavns Universitet om emnet, og om få uger tager hun data fra det unikke forsøg fra Faxe Kommune med lægekonsultation via robot med til en konference om netop interaktion i læge-patientsamtaler i Bristol, skriver Faxe Kommune i en pressemeddelelse.

- For os er det interessant at undersøge og finde frem til mangfoldigheden i, hvor man kan bruge denne teknologi. Det er ikke for alle borgere, for eksempel er demente borgere ofte konfuse, og det kan være svært at forstå samtalen via en skærm. Men andre borgere, som måske også allerede har teknisk viden fra brug af smartphones og samtaler via Skype på computeren, der kan vi se, at det kan fungere rigtig godt, siger Rikke Nielsen.