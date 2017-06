Et af de seneste initiativer på demensområdet i Faxe Kommune er etableringen af demenslandsbyen på Grøndalshusene i Haslev, og i den forbindelse også etableringen af et nærvedliggende demensdagcenter. I maj blev første spadestik til etableringen af demenslandsbyen taget. Foto: Anders Petri

Send til din ven. X Artiklen: Faxe er nu officielt en demensvenlig kommune Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Faxe er nu officielt en demensvenlig kommune

Faxe - 20. juni 2017 kl. 13:10 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Faxe Kommune er nu blandt de første 17 kommuner i Danmark, som kan kalde sig demensvenlige kommuner. Det handler om at skabe tryghed for alle parter, mener borgermesteren.

Demensvenlig Kommune er en flot titel, men også en titel, der bærer et stort ansvar med sig.

Statistisk er der cirka 600 borgere i Faxe Kommune, som er ramt af demens, og i 2030 skønnes tallet at være cirka 1.000 borgere.

Hvis ikke man selv bliver ramt af demens, så gør ens pårørende det måske, og det er derfor vigtigt, at man føler sig tryg ved den behandling og hjælp, kommunen kan give, mener borgmester Knud Erik Hansen (S).

- Vi varetager en vigtig opgave med at gøre vores borgere forberedte på enten selv at blive dement eller blive pårørende til en dement. Vi skal være i stand til at have nogle procedure at handle efter, for eksempel når der er en borger, hvis pårørende er bekymrede for har demens, i dialogen med egen læge og så videre, siger han.

Borgmesteren har selv haft sygdommen tæt inde på livet.

- Min far havde Alzheimer, og han kunne ikke noget til sidst. Dengang vidste vi ikke, hvad det var. Han blev bare lidt hurtigt gammel, men dér er det enormt vigtigt, at man som pårørende ved, at man trygt kan henvende sig til kommunen og få rådgivning. Det er en meget belastende sygdom for alle, der kommer i kontakt med den, og dengang min far blev syg, var der ingen bistand til min mor som var pårørende. Det er så vigtigt at se demens som en sygdom, der påvirker langt flere mennesker, end den syge selv, siger han, og tilføjer

- Det er blandt andet derfor, vi udvider demensdagscenterens åbningstider til om aftenen også, fordi det er vigtigt, at man kan få sine demente pårørende et sted, hvor personalet kender til sygdommen, hvor den pårørende er tryg ved, at aflevere den demente for nogle timer, og hvor man ved, at den demente stadig kan gå frit omkring på matriklen, uden at man skal være bange for, at de kommer noget til.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i Dagbladet Ringsted og Dagbladet Køge tirsdag 20. juni.

Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy?utm_source=FAXE&utm_medium=SN&utm_campaign=avislink