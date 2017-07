Faxe er nu med i Fishing Zealand

Fishing Zealand er et initiativ som sætter fokus på at udvikle bæredygtig lystfiskerturisme og forbedre fiskemulighederne.

- Jeg tror, at Faxe Kommune især kan drage nytte af erfaringerne med at inddrage børn og unge i arbejdet med vandmiljøet. Jeg ser også frem til, at Fishing Zealands arbejde for bæredygtigt lystfiskeri kan få en positiv effekt på turismen i Faxe Kommune, siger Ivan Lilleng (K), der er formand for teknik- og miljøudvalget.