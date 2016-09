Faxe Kommune er udvalgt af Sundhedsstyrelsen til at afprøve en ny model i forbindelse med pleje af demente. Modellen har haft stor succes i Sverige, om hvis den også viser sig at have god effekt i Danmark, vil den formentlig blive udbredt til landets øvrige kommuner. Modelfoto: Christian Mikkelsen Foto: Christian Mikkelsen (Mik)

Faxe Kommune tester ny plejemodel for demente

Faxe - 06. september 2016

Sundhedsstyrelsen har udvalgt Faxe Kommune til at afprøve en ny model til at målrette plejen af beboere med demens og samtidige adfærdsmæssige og psykiske symptomer, også kaldet BPSD (Forkortelse af: Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia).

Modellen er inspireret af erfaringer fra Sverige, som har opnået gode resultater. I Danmark skal modellen afprøves på omkring 800 beboere fordelt på 24 plejecentre i fire kommuner ud over Faxe Kommune.

Her i kommunen skal plejecentrene Frederiksgadecenteret, Plejecenteret på Tycho Brahes Vej, Grøndalshusene, Kongsted Ældrecenter og Lindevejscenteret deltage.

Et centralt element i modellen er et it-værktøj, der gør det muligt at registrere BPSD hos beboere, der har demens eller symptomer på demens. Modellen hjælper medarbejderne på plejecentrene med at identificere og drøfte symptomer på et tværfagligt møde og dernæst iværksætte indsatser for beboeren. Modellen skaber også kontinuitet i plejen ved at strukturere samarbejdet mellem medarbejderne.

Én af de ting, der har været med til, at netop Faxe Kommune blev valgt ud, er, at kommunen i forvejen har et grundigt organiseret demenssystem, og at kommunen allerede har afsat penge til at implementere modellen, som man nu skal afprøve, på de øvrige plejecentre, hvis den vise sig at være god nok.

Kommunen har brugt 500.000 kroner af de såkaldte Værdighedsmidler i år, og pengene bruges på nye it-arbejdsredskaber, opkvalificerende uddannelse af cirka 40 sundhedsmedarbejdere samt ekstra timer til screeninger af demente og analyser af den effekt, den nye og mere strukturerede model har på området.

- Vi skal lave flere screeninger af borgere med demens og helt specifikt af deres adfærd og symptomer på afvigende adfærd. Det nye BPSD-team dykker så mere systematisk ned i årsagen til symptomerne. Nogle gange kan noget så forholdsvist simpelt som en urinvejsinfektion være årsag til, at den demente lige pludselig ændrer adfærd. Det kan også være over- eller understimulering, så det handler meget om at have fokus på de faktorer, der kan forårsage adfærdsændringer. Det er alt sammen noget, vi i forvejen har meget stort fokus på, men vi vil altid kunne gøre noget bedre, siger Louise Nordgaard, projektleder i Faxe Kommune.

Hun understreger, at forsøget med den nye model vil give plejepersonalet på plejecentrene flere gode værktøjer, men at det i sidste ende handler om at skabe den bedste livskvalitet for kommunens demente borgere.

n Man skønner, at der i 2016 er omkring 600 demente borgere i Faxe Kommune

n Dette tal antages at stige til 938 i 2030

n Der er altså tale om en stigning på 60 procent i løbet af bare 14 år

n Der er altid nogle »mørketal«, for der er formentlig langt flere borgere, der har demens eller demenssymptomer, som bare ikke er blevet opdaget endnu