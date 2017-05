Faxe Forsyning gør forårsrent

Faxe Forsyning skal i gang med den helt store forårsrengøring, når de hen over foråret og sommeren rengør deres cirka 65 såkaldte glaskuber fordelt over hele kommunen.

Efter nytår stod det klart for Faxe Forsyning, at flaskecontainerne mildest talt så noget nussede ud, og derfor satte man to medarbejdere fra forsyningen i gang med at vaske kuberne. Det har allerede pyntet gevaldigt flere steder, og forsyningen forventer at blive færdig med rengøringen midt i juni i år.