Faxe Boldklub vil have kunstgræsbane

Det er nødvendigt at have faciliteter, der gør det muligt at træne fodbold udendørs året rundt. Sådan lyder konklusionen hos Faxe Boldklub, som i øjeblikket har en grusbane, der giver mulighed for at lave fysisk træning og sparke lidt til fodbolden, men den duer ikke til teknisk træning. Grusbanen er simpelthen for ujævn, lyder det fra brugerne, og derfor har Faxe Boldklub nu taget de indledende skridt mod at realisere drømmen om en 11-mands kunstgræsbane.