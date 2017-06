Farvel til stemmen fra Vestegnen

Han har plæderet for kunst og dannelse - og nu træder Peter Joensen (C) ud af Faxe Byråd før tid. Han flytter til Høng med sin kæreste 1. august.

- Vi synes, du har været et frisk pust. Held og lykke og tak for samarbejdet, lød det fra René Tuekær (L).

- Vi har været så heldige at sidde i udvalg sammen, og det bliver et savn, når du ikke længere er med i arbejdet. Det har været rart at have en udvalgskollega, der ikke har været den sure gamle mand, tilføjede Mogens Stilhoff (SF).