Farlig kaninsygdom aflyser kaniner på dyrskue

Faxe - 03. juli 2017 kl. 14:09 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For første gang nogensinde var der ingen kaniner med på weekendens Børn og Dyr på Bregentved.

Årsagen er, at der flere steder i landet både er mistanke om og konstateret tilfælde af den smitsomme og dødelige kaninsygdom RVHD (kaningulsot).

- Der er blandt andet taget prøver fra kaniner ved et dyrskue i Nordsjælland, men vi har ikke fået svar på prøverne endnu, så derfor tager vi ingen chancer. Vi kan ikke have, at der er risiko for, at sygdommen bliver spredt på hele Sjælland, siger Dorte Kimer, 4H konsulent på Børn og Dyr på Bregentved, om valget med at udelukke kaniner fra årets skue.

Hos Danmarks Kaninavlerforening er man glade for, at Børn og Dyr på Bregentved har taget konsekvensen og valgt at udelukke kaninerne i år, indtil man har fået det fulde overblik over situationen.

- Det er godt, at dyrskuet har taget sine forholdsregler, selv om sygdommen er ikke er specielt udbredt pt. Vi har et bekræftet tilfælde på Fyn og to i Jylland, men ingen bekræftede tilfælde på Sjælland, siger Torben Christensen, næstformand i Danmarks Kaninavlerforening, og tilføjer:

- Det er vigtigt at kontakte en dyrlæge, hvis man han en kanin, der pludseligt dør - ofte ligger kaninen i såkaldt savbuk-stilling og kan have blod ud af munden. Dyrlægen vil herefter tage kontakt til rette myndigheder, når han har obduceret kaninen, siger Torben Christensen.

