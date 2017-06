Lars Waldemars værk »Hyldest til kalken« lukkede lyset ind fra alle sider på Kunstsymposiet Kulturbrud Faxe i 2008. I næste uge indtager en række professionelle kunstnere igen Faxe Kalkbrud under temaet sort-hvid. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Send til din ven. X Artiklen: Falske koraller i kalkbruddet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Falske koraller i kalkbruddet

Faxe - 15. juni 2017 kl. 14:11 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I hele næste uge arbejder 13 danske og tyske kunstnere i Faxe Kalkbrud, hvor alle er velkomne.

Pilefletteren Klaus Titze har i 22 år boet tæt på Møns Klint, men det var først i efteråret 2016 at en bekendt viste ham lyksalighederne i Faxe Kalkbrud.

Han kendte det slet ikke og blev så betaget af det helt hvide landskab, at han foreslog sine kollegaer i den dansk/tyske kunstnergruppe »Den bevægede kuffert/Der bewegte koffer«, at de skulle lave deres femte symposium i Faxe Kalkbrud under temaet sort-hvid/schwarz-weiss.

- Alle 14 medlemmer på begge sider af Femern Bælt var så begejstrede, at vi besluttede at gøre det allerede i sommeren 2017. Vi rejser en arbejdspavillon fredag i denne uge og gør det hele klar til, at tyskerne kommer om søndagen, og så går vi i gang med kunstværkerne på mandag, siger Klaus Titze, der selv er af tysk oprindelse.

Hans kunstværk bliver et kalkbelagt observatorium, der skal være en integreret del af landskabet. Og så medbringer han tre forstørrede fosiler lavet af pil og fiberbeton.

Keramikeren Niels Huang fra Lumsås vil også lave nye fossiler i kalkbruddet:

- Vores tema er sort-hvid. Og hu har der været så meget med fake news i USA, så jeg har tænkt mig at lave fake fossils, altså sort-hvide, så enhver kan se, at de er falske. Jeg vil støbe mine fossiler i gips og kaldte dem for zebrasaurus. Det bliver knogler, der ligner kalk, og så vil jeg farve nogle af dem sorte, fortæller Niels Huang.