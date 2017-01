120 var mødt op for at stifte foreningen Fair Spildevand. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Fair Spildevand vil kæmpe i hele Danmark

Den nye landsdækkende forening Fair Spildevand blev stiftet i Haslev i går af 120 borgere, der ikke vil finde sig i, at de hver skal betale op imod 100.000 kroner for et minirenseanlæg eller en tilsvarende renseløsning på egen grund.

- Dertil kommer mellem fem og syv tusinde kroner i årligt elforbrug og servicetilsyn. Byfolket siger til os, hvorfor skal I have lov til at forurene ude på landet, for folk i byen tror nemlig, at deres spildevand er rent, når det ledes i åen fra de store rensningsanlæg. Det er kun det langt fra, og der udledes urenset spildevand direkte i åerne under kraftig regn, siger Lars Folmann, der er valgt til bestyrelsen i Fair Spildevand.