Færdselskontrol

Samtidig tog politiet syv for en forseelse i Søndergade i Karise mellem klokken 9.45 og 11. Og fra klokken 11 til 11.30 var kontrollen på Sneholmgårdsvej i Dalby, hvor én blev standset og sigtet for at køre på en ulovlig knallert, som ikke kunne bremse. Og en anden blev sigtet for at bruge håndholdt mobiltelefon under kørslen.

I Jernbanegade i Haslev var der kontrol fra 11.45 til 13.30, hvor fem blev sigtet for at køre uden sikkerhedssele, to for at bruge håndholdt mobil, og en for at køre uden kørekort og forsikring på en ikke-indregistreret knallert.