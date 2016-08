Fællesskabet er vigtigere end pokalen

- Håndbold er en livsstil for mig, og for de fleste andre drenge på vores hold. Det fællesskab, som vi har både på og uden for banen er vigtigt for os. Selv om vi selvfølgelig spiller for at vinde pokalen i Frankrig, så er det sociale fællesskab vi som hold oplever på den tur vigtigere for os. Og så er pokalen jo også stor og tung at slæbe med hjem i flyet, siger Ben Kahla, som er initiativtager til turneringen, og tilføjer: