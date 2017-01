Social- og sundhedsudvalgsforman Mogens Stilhoff (SF) har selv været storryger, og han mener, at kommunens øgede fokus på at få kontakt med storrygerne her i kommunen er et vigtigt skridt i den rigtige retning mod en generelt bedre sundhedstilstand blandt borgerne. Foto: Kathrine Harvey

Ex-storryger vil hjælpe ligesindede ud af afhængigheden

Faxe - 21. januar 2017 kl. 13:21 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den aktuelle sundhedsprofil for Faxe Kommune viser blandt andet, at vi ryger for meget. Selv om statistikken siger, at antallet af rygere, der deltager i de traditionelle rygestopaktiviteter i Faxe Kommune, er faldende gennem de seneste år, så vil de rygere, der er tilbage, have stadig vanskeligere ved at stoppe.

Faxe Kommune har derfor ansøgt om og nu fået bevilget del puljemidlerne i en statsfinansieret »storrygerpulje«, som skal udmønte sig i et et-årigt projekt, der har fokus på storrygerne her i kommunen. Det sker helt konkret ved at tilbyde tilskud til rygestopmedicin/nikotinsubstitution til en særlig gruppe af storrygere med stor/meget stor afhængighed, som er motiverede for at blive røgfri.

Social- og sundhedsudvalgsformand Mogens Stilhoff (SF) var selv storryger og troede, efter eget udsagn, at han var overbevist om, at han ville gå i graven med smøgerne. Så begyndte hans omgangskreds at prikke til ham, og det satte gang i tankerne.

- Fredag var det præcis otte år siden jeg holdt op med at ryge efter at have været storryger siden jeg var helt ung. Jeg kender den præcise dato, fordi jeg holdt op, da Barack Obama blev indsat som præsident i USA, fredag blev den nye præsident indsat. Som tidligere storryger er jeg derfor særligt optaget af, at vi med sådan et projekt her kan øge indsatsen for at få fat i de hardcore storrygerne her i kommunen. Det er dem, som aldrig har haft lyst til at holde op, og som føler, at der vil være store omkostninger i deres livskvalitet, hvis de holder op med at ryge, siger han.

Han understreger samtidig, at kommunen hele tiden har haft et bredt tilbud om rygestop til kommunens rygere, og at det nye projekt ikke bliver på bekostning af den øvrigt rygestopindsats i kommunen.