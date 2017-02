Et erhvervslokale foræres væk

Siden har lokalet stået tomt, og da det ikke er lykkedes for ejendomsadministrator Morten Westergaard at sælge eller udleje, har han nu valgt at forære det 202 kvadratmeter store erhvervslokale væk for én rund enkrone.

- Det er et erhvervslokale, vi har fået med i en handel. Lokalet bliver ikke brugt, og derfor gives det nu bort for en krone til dem, der gerne vil sætte det i stand og indrette det til et erhvervsformål, siger Morten Westergaard, der i 2012 betalte 200.000 kroner for lejemålet.