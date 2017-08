Se billedserie De har masser af erfaringer at dele; Ceilidh Wratten fra Australien og Sofie Herum fra Danmark. Sofie er lige kommet hjem fra et års ophold i USA, Ceilidh er halvvejs i sit ophold i Haslev. Foto: Cecilie Hänsch

Et år i udlandet giver perspektiv

Faxe - 02. august 2017 kl. 14:04 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Findes der andre uddannelses-systemer end det danske? Er der andre måder at anskue verden på end den, du har med hjemmefra? Kan man savne sine forældre og alligevel holde hjemveen stangen i knap et år?

Svaret på alle tre spørgsmål er ja. Det ved Sofie Herum fra Haslev og det ved Ceilidh Wratten fra Australien. Sofie Herum kom for godt to uger siden hjem efter et års ophold i Pittsburg i Pennsylvania i USA; Ceilidt Wratten er halvvejs gennem sit ét år lange ophold i Haslev.

- Lige da jeg kom, syn's jeg at mange ting var underlige. Jeg sad med hjertet oppe i halsen, da vi kørte hertil fra lufthavnen, for I kører jo i den forkerte side af vejen, fortæller Ceilidh Wratten.

- Og så kom jeg lige fra sommerferie i Australien til januar-kulde i Danmark. Værs'go at cykle til og fra gymnasiet, tilføjer hun.

Ellers er den største forskel - ifølge Ceilidh Wratten - at forholdet mellem lærer og elever i Danmark er langt mere afslappet end i Australien.

- Derhjemme hedder det mr. og mrs., og de første måneder her i Haslev spurgte jeg om lov til at forlade klassen, hvis jeg skulle på toilettet. De andre elever undrede sig. De går jo bare ud, når de har lyst, fortæller Ceilidh Wratten.

- Jeg rendte så ind i den omvendte omvæltning. Jeg følge virkelig at skolen var et fængsel. Jeg skulle spørge om lov til alt, og der var ingen mulighed for at komme ud og få frisk luft i løbet af skoledagen. Det havde jeg svært ved at vænne mig til, siger Sofie Herum.

Hjemme i Haslev har mor og far savnet Sofie Herum - men også glædet sig over de helt unikke oplevelser, hun har fået.

- Og så er jeg rigtigt glad for den støtte vi og pigerne har fået i Rotary. Hvis der er noget, vi er i tvivl om, så kan vi bare ringe til Vibeke - og der er også møder med andre værtsfamilier om de udfordringer og glæder, det indebærer at have et ungt menneske fra en anden kultur boende, fortæller Pernille Herum.

Til andre familier, der overvejer udveksling lyder det samstemmende råd:

- Tag afsted. Grib chancen. - Du får mulighed for nogle »once in a lifetime«-oplevelser. Jeg har oplevet det amerikanske præsidentvalg, marcheret for kvinders rettigheder og rejst med andre unge i USA. Det kan jeg ikke gøre om ti eller 20 år. Det er nu, mens jeg er ung, konstaterer Sofie Herum.

- Og når man først er færdig med at bide sig i læben og tude af savn den første uge, så er det også fedt at være forældre herhjemme, der følger med fra sidelinjen, tilføjer Pernille Herum.

Artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i Dagbladet Ringsted og Dagbladet Køge tirsdag 1. august og i Sjællandske Næstved onsdag 2. august.

