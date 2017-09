Erhvervsminister på rundtur

Faxe kommune: Klokken 11 satte erhvervsminister Brian Mikkelsen (C) fod i lystbådehavnen i Faxe Ladeplads. Her fortæller borgmester Knud Erik Hansen (A), formand for erhvervs- og kulturudvalget, Dorte Nybjerg (V) og formand for teknik- og miljøudvalget, Ivan Lilleng (C) om planerne for de hvide dronninger ud for Strandvejen.