Endnu en ulykke på Gisselfeldvej

- Bilen er kommet kørende, og føreren har formentlig mistet herredømmet over bilen, er kommet ud på marken og har rullet rundt, før den er endt på hovedet i hækken ved det nærmeste hus. Kvinden i bilen fik hjælp af beboere i området til at komme et stykke ud af bilen, men vi blev kaldt ud for at stabilisere den, da den stod og vippede, siger han til sn.dk.