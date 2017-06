Se billedserie Politi og brandfolk arbejde på at få den lille grå Fiat på højkant igen efter soloulykken på Gisselfeldvej. Foto: Kathrine Harvey

Endnu en ulykke på Gisselfeldvej: Fører var muligvis stofpåvirket

Faxe - 07. juni 2017 kl. 15:15 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Opdateret med oplysninger fra politiet klokken 16.

Torsdag omkring klokken 14.00 fik politiet melding om en soloulykke på Gisselfeldvej. Ifølge indsatsleder Peter Rasmussen, Midt- og Sydsjællands Brand og Redning, er det omkring den 10. af slagsen på det samme sted i løbet af de seneste 17 år.

- Bilen er kommet kørende, og føreren har formentlig mistet herredømmet over bilen, er kommet ud på marken og har rullet rundt, før den er endt på hovedet i hækken ved det nærmeste hus. Kvinden i bilen fik hjælp af beboere i området til at komme et stykke ud af bilen, men vi blev kaldt ud for at stabilisere den, da den stod og vippede, siger han til sn.dk.

Den 23-årige kvinde fra Næstved, der sad bag rettet, er bragt til sygehuset, oplyser indsatslederen, men hendes nærmere tilstand er ikke oplyst endnu.

- Vi ved, at føreren er vågne og kan tale, men da der endnu ikke er optaget rapport, kan jeg ikke sige mere om hendes tilstand, oplyser vagtchef Tom Stysiek fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Han fortæller, at politiet har taget en blodprøve fra kvinden, da der er mistanke om, at hun har været påvirket af euforiserende stoffer, men der er ikke mistanke om, at hun har været spirituspåvirket.

Beboere i området oplyser til sn.dk, at det især er svinget lige før Søtorupvej, bilister og motorcyklister bliver overrumplet af, og mange kører alt for hurtigt på strækningen. De fortæller, at det ikke er længe siden en ung mand forulykkede på samme sted, og at der med fordel både kunne være fartkontrol og bedre afmærkning af svinget på stedet.