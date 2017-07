- Tag en Faxe! Det er altså en øl og ikke en følelse. Jeg holder meget af vores lokale bryggeri, og de her grønne biler ligner logoet, som var på de gamle træølkasser fra Faxe Bryggeri, siger Borgerlistens gruppeformand René Tuekær. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Send til din ven. X Artiklen: En lunken følelse af Faxe Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En lunken følelse af Faxe

Faxe - 12. juli 2017 kl. 19:33 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Følelsen af Faxe er en bosætningskampagne, der har eksisteret siden februar 2016, og som ifølge kommunens kommunikationsafdeling har haft stor succes på de sociale medier.

Flere af byrådets politikere, har også udtrykt, at en begivenhed har givet dem følelsen af Faxe, men det gælder ikke Borgerlistens gruppeformand René Tuekær:

- Jeg føler ikke det medejerskab, der skal til. Det er betinget af, at du har haft indflydelse på kampagnen. Der mangler en forventningsafstemning, som man ikke får på et temamøde i byrådet, hvor vi ud af det blå blev præcentret for en færdig kampagne fra et konsulentfirma. Der blev også udleveret klistermærker, som nogle har sat på deres bil og iPad. Det har jeg så ikke gjort, siger han.

- Borgmesterens har ansvaret og står i spidsen for Følelsen af Faxe, og det har jeg ikke noget imod. Vi skal have flere tilflyttere, men kampagnen tenderer at være alt godt for havet. Sloganet er udefinerbart. For mig er en følelse noget der kommer. Det er ikke noget, du kan arrangere. Kulturhuset Kanten er et af de fyrtårne, vi har, men det kunne ikke dikteres. Det måtte besøgstallet vise, siger René Tuekær, da avisen møder ham ved en af de grønne elbiler med logoet for Følelsen af Faxe på siden.

- Et godt sted at bo, eller et godt sted at trives, kunne også have været logoet. I Borgerlisten efterlyser vi en evaluering af Følelsen af Faxe. Man kunne spørge kommunens borgerpanel og byrådet om, hvad de mener om kampagnen, der ifølge kommunaldirektøren nu har rundet en udgift på 500.000 kroner, siger René Tuekær.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i Dagbladet Ringsted og Dagbladet Køge tirsdag 11. juli og i Sjællandske Næstved torsdag 13. juli.

Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/e-avis?utm_source=faxe&utm_medium=SN&utm_campaign=loginside