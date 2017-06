Elendig erhvervsvenlighed

- Det er bestemt ikke godt nok. Analysen belønner os for ikke at have nogen dækningsafgift for virksomhederne, men vi har en høj indkomstbeskatning og grundskyld, fordi vi har et lavt skattegrundlag. Faxe er en af de vanskeligt stillede kommuner, og vi skal altså opkræve noget skat, hvis vi skal have kommunen til at fungere, siger borgmester Knud Erik Hansen (S).