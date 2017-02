Egedevej 49 er lige nu til salg for 1,3 millioner kroner, hvilket er langt over de bare 705.833 kroner, som de seneste seks solgte huse har kostet på Egedevej, der er Danmarks niende billigste. Foto: Danbolig Faxe

Send til din ven. X Artiklen: Egedevej er en af de billigste Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Egedevej er en af de billigste

Faxe - 25. februar 2017 kl. 17:03 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ifølge Boligsiden.dk har Egedevej i Faxe nogle af landets allerbilligste boliger til salg.

Egedevej er en indfaldsvej til Faxe, et gammelt bryggeriarbejderkvarter med mange mindre huse fra begyndelsen af 1900-tallet.

- Kvaliteten er boligerne er ikke høj, og det er ikke specielt attraktivt at bo på Egedevej. Det kan jeg godt bekræfte. Nummer 4 er solgt for 650.000 kroner og nummer 92 er handlet til 495.000 kroner, siger ejendomsmægler Mads Werner, der er daglig leder af Danbolig Faxe. Han har haft Egedevej 49 til salg i 352 dage til 1,3 millioner kroner for de 136 kvadratmeter boligen rummer.

- På Kornagervej og Guldagervej ligger der klassiske parcelhuse opført i 1970erne og 1980erne. Dem sælger vi fra 8-900.000 kroner og op til 1,6 millioner kroner. Så her koster en god familiebolig mellem 1,2 og 1,3 millioner kroner, fortæller Mads Werner.

- Vi sælger også huse i Faxe-området til det grå guld, der flytter ud fra Københavns Vestegn når de er mere end 55 år gamle. De har måske solgt et hus til fire eller seks millioner kroner, og søger livskvalitet ude i den åbne natur. Jeg har fx solgt en landejendom i Karise til 2,9 millioner kroner til et par fra Herlev, siger han og tilføjer, at med de enorme prisstigninger der har været i Køge den seneste tid, så er det forventeligt, at det smitter af også i den østlige del af Faxe Kommune.

- Der sælges byggegrunde ved Ravnsborghallen i Køge lige nu til over to millioner kroner, som ikke har havudsigt. Og samtidig er sammenlignelige boliger i Haslev ofte markant dyrere end i Faxe, så jeg er sikker på, at priserne i Faxe by også er på vej op, siger Mads Werner.