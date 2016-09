Dyk til erhvervsklimaet i Faxe Kommune

- Jeg er ked af, at vi er dalet lidt. Det er næsten det samme, som vi steg sidste år, og det vækker da til eftertænke. Jeg er dog ikke lidt om undersøgelsens statistiske sikkerhed, for jeg er ikke imponeret af 52 besvarelser ud af 100-og-nogle adspurgte. Tallene bliver jo statistisk ret misvisende. Når det er sagt, så er alle kommuner sådan set gået frem, og én kommune skal jo være nummer 96, siger borgmester Knud Erik Hansen (S).

Sidste år kunne Faxe Kommune juble over at rykke sig flot på parametre som iværksætterkultur og erhvervsvenlighed, men i år trækker især den kommunale sagsbehandling voldsomt ned på erhvervsklimakarakteren. Her går kommunen hele 45 pladser tilbage til en 85.-plads. Her måles virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for kompetent og hurtig sagsbehandling på miljøområdet, i byggesager og i sygedagpengesager.