Det er ikke en ufo, men en drone med et varmesøgende kamera, der skal måle temperatur-forskelle ved fjernvarmenettet i Faxe by. Foto: www.dronesystems.dk

Send til din ven. X Artiklen: Dronen finder varmt vand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dronen finder varmt vand

Faxe - 18. januar 2017 kl. 14:53 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke en ufo, men med arme med grønne lys, kan man godt blive forskrækket, hvis man ikke er forberedt på synet af den drone, Faxe Fjernvarme låner de kommende nætter.

- Især fordi dronen kommer til at flyve relativt lavt, og også tjekker stikledningerne inde på forbrugernes matrikel, fortæller Mogens C. Pedersen, formand for Faxe Fjernvarme.

Men der er altså mening med galskaben, for dronen skal - med det varmesøgende kamera - se efter, om der er huller i fjernvarmerørene.

- På vores trykmåler kan vi se, hvis der sker et stort ledningsbrud et sted, men vi kan ikke se, hvor vandet siger ligeså stille ud, forklarer Mogens C. Pedersen.

- Det kan vi med det varmesøgende kamera.

På sådan en helt almindelig dag i januar siver der i omegnen af én kubikmeter vand ud af fjernvarmenettet.

- På et decideret ledningsbrud er det måske 10 eller 20 kubikmeter vand; det er lettere at spotte, siger Mogens C. Pedersen.

Kun i godt vejr

Overflyvningen af fjernvarmenettet i Faxe by sker den kommende uge fra midnat til klokken seks om morgenen. Mest fordi der i det tidsrum er mindst muligt, der forstyrrer dronen.

- Og så skal det helst hverken være tåget eller blæsende, fortæller Mogens C. Pedersen.

Men netop også fordi det er midt om natten, kan man jo godt blive forskrækket, hvis man kigger ud af vinduet og pludselig ser flyvende, grønne lys i sin indkørsel.

- Derfor håber vi også, at folk vil være rare at sige til naboen, at dronen kommer - og har man ellers spørgsmål til overflyvningen, så er man altid velkommen til at ringe på vores vagt-telefon. Den svarer vi altid, tilføjer Mogen C. Pedersen.