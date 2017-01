Det var en drone som denne med grønne lys, der to nætter for et par uger siden fløj over fjernvarmenettet i Faxe By. Den fandt dog ingen væsentlige temperatur-udsving.

Send til din ven. X Artiklen: Dronen fandt varme brønddæksler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dronen fandt varme brønddæksler

Faxe - 31. januar 2017 kl. 16:31 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var med let bæven, formanden for Faxe Fjernvarme, Mogens C. Pedersen, bestilte en overflyvning af hele fjernvarmenettet i Faxe By.

For hele operationen handlede om at finde eventuelle brud på fjernvarmenettet. Dem, der er så små, at de ikke kan læses på tryk-målerne, men dog så store, at fjernvarmevand går til spilde.

- Tænk, hvis der var et relativt stort brud, det ville da være ærgerligt. Men godt at finde, så vi kunne få det udbedret, konstaterer Mogens C. Pedersen.

Men han og resten af Faxe Fjernvarme føler sig heldige. For efter to nætters overflyvning af Faxe By kunne det konstateres, at der ikke er gået hul på fjernvarmenettet.

- Der er en række brønddæksler i vejbanen, vi skal have tjekket. Der var en temperaturforskel i forhold til den omkringliggende vejbane på mere end to grader. Men ellers fandt dronen - heldigvis - ingenting, fortæller Mogens C. Pedersen.

- Vi regner med at det er rørene i brønden, der ikke er isoleret så godt, som de kunne være. Nu lægger vi en plan, og så bliver brøndene efterset og efter-isoleret, hvis der er behov for det, forklarer Mogens C. Pedersen.