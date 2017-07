Drengene surfer fra sofa til sofa

Jonas Schulze har sovet en enkelt nat hos sin mor, Kevin Prominzl har lånt sofa efter sofa hos venner denne sommer. Foto: Cecilie Hänsch

Faxe - 24. juli 2017 kl. 12:13 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Du kan ligeså godt skrive det, som det er. Hvis han er her mere end et døgns tid, så hiver vi hovedet af hinanden. Og hvis han skulle flytte folkeregister-adresse hertil, så ville jeg miste min ekstra boligsikring, og han ville blive registreret som hjemmeboende og miste næsten 5.000 kroner i SU før skat. Det er simpelthen ikke en mulighed, forklarer Helen Schulze.

Hun er mor til 19-årige Jonas Schulze, der har været tilknyttet en plejefamilie siden han var 10. Først som aflastning i weekenderne, de seneste år på fuld tid.

- Men det gik i kludder og jeg bad om at få opsagt plejeaftalen, forklarer Jonas Schulze.

Det betyder at han siden midten af juni, hvor han gik på sommerferie fra sin uddannelse som web-integrator på UCSJ i Roskilde, har været hjemløs - og i nutidigt sprog surfet fra sofa til sofa.

Cirka én nat om ugen sover han på sofaen hos sin mor.

- Jeg fik tilbudt en akutlejlighed i Næstved med indflytning midt i august, men det er jo nu, i dag, jeg har behovet. Til august er jeg forhåbentlig tilbage på skolehjemmet i Roskilde, siger Jonas Schulze.

Jonas Schulze har gået på specialskole indtil 10. klasse og ser det som en personlig sejr at han i dag er i gang med en uddannelse.

Hans bedste ven, Kevin Prominzl er ikke helt så godt kørende.

- Jeg vil gerne i gang med et eller andet, og vi har fundet TAMU, som er en uddannelse, hvor man kan prøve lidt af hvert, hvis man ikke er så god til det med skolen, forklarer Kevin Prominzl.

Han er ad flere omgange blevet smidt ud hjemmefra, og er indtil videre på uddannelseshjælp - en ydelse, der svarer til SU.

- Og når jeg ikke har et fast sted at bo, så går der rigtigt mange penge til mad, for det er jo sådan noget færdiglavet noget for det meste, forklarer Kevin Promizl.

- Der er ikke lige rester fra i går eller noget i køleskabet, tilføjer Jonas Schulze.

Helen Schulze skrev i sin frustration over sønnens situation til borgmester Knud Erik Hansen (S), som henviste til kollegierne ved Seminariet og på Tycho Brahes vej.

»Og så er vi jo netop i gang med at etablere såkaldte ungehybler ved Faxe Sundhedscenter«, skrev Knud Erik Hansen i en kommentar på facebook.

- Jeg kan faktisk ikke lige huske, hvorfor jeg valgte at takke nej til værelset ved seminariet. Måske var det fordi jeg ikke havde så mange penge tilbage - det var jo her midt på måneden, siger Jonas Schulze.

- Men egentlig er der jo to faser i det her: Lige nu er vi nogle unge, der ler strandet uden noget sted at bo, det er én ting.

- Men på længere sigt handler det også om, at sådan nogle som Kevin og mig, der står uden folkeregister-adresse, ikke kan komme på skolehjem - og at vi så, hvis vi kommer ind på skolehjemmet, mangler et sted at bo i weekender og ferier, når skolehjemmet er lukket, siger Jonas Schulze.

Indtil sommerferien var han på skolehjemmet i Roskilde fra søndag aften til fredag eftermiddag og tilbragte så weekender og ferier hos plejefamilien.

- På den måde fungerede de jo som en familie for mig, men nu har jeg - af eget valg - ikke den tilknytning længere, og derfor har jeg ikke noget sted at være, når jeg ikke kan være på skolehjemmet, siger Jonas Schulze.

- Og skulle jeg nu få et værelse på kollegiet ved Seminariet, så har jeg jo ikke råd til begge dele; altså til både at betale for skolehjemmet og for kollegieværelset, tilføjer han.

Og det er her, de to unge ser et potentiale for en indsats, der kan gavne dem selv - og andre i lignende situationer:

- Der må kunne findes en løsning, så vi kan få folkeregister-adresse et sted, og så vi har et sted at være, når skolehjemmet er lukket. Det er vores ønske, siger Jonas Schulze.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i Dagbladet Ringsted og Dagbladet Køge lørdag 22. juli og i Sjællandske Næstved samme dag.

Du kan købe adgang til resten af artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy?utm_source=FAXE&utm_medium=SN&utm_campaign=avislink