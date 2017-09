(Fra venstre:) Jannick Dissing, Rasmus Hyllekvist Nielsen og Eddie Sebastian Wriedt Hansen vil gerne lave en klub for unge, der mangler et sted at skrue på deres knallerter.Foto: Morten Overgaard

Drenge vil starte en ny knallertklub

Faxe - 06. september 2017 kl. 09:47 Af Morten Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis man vil have noget gjort, er det ofte en god idé at gøre det selv.

Det har tre drenge fra Haslevområdet taget til sig, og de forsøger nu at få stablet et knallertværksted for unge på benene.

- Vi sad og snakkede sammen og blev enige om, at vi gerne ville have vores eget sted, hvor vi kunne mødes og skrue på knallerter. Vi fandt et sted på Lokalebasen.dk, som vi kørte ud og kiggede på, men det duede ikke helt, fortæller Rasmus Hyllekvist Nielsen, der efterfølgende skrev et opslag i Facebookgruppen »Vores Haslev«, hvor han efterlyste et billigt lokale til formålet.

Drengene havde måske regnet med et par enkelte idéer til en mulig lokation, men på kort tid fik opslaget mere end 100 likes og over 25 kommentarer fra folk, der støtter drengene i deres projekt.

- Vi havde slet ikke regnet med så stor opbakning, men det er super fedt, at der er så mange, der støtter op om vores idé, siger Jannick Dissing.

Kort efter opslaget på Facebook fik drengene kontakt til Niels Mollerup, der blandt andet ejer det gamle dækcenter på Frederiksgade i Haslev, og for de tre unge er lokalet helt perfekt.

- Der er muligheder for at sætte nogle hylder op til værktøj, og man kan også lave en hyggekrog med nogle sofaer, siger Rasmus Hyllekvist Nielsen.

Det er endnu ikke sikkert, at det bliver lokalet på Frederiksgade, men det næste stykke tid kommer drengene til at bruge på at stifte foreningen og lede efter sponsorer, så hvis man er interesseret i at hjælpe dem, vil alle input blive taget imod med kyshånd.

Der mangler ikke entusiasme omkring projektet, og selvom drengene hurtigt bliver voksne, er de stadig indstillet på at fortsætte deres arbejde med at lave et fristed for unge knallertinteresserede.

- Selvom vi bliver ældre, kan vi jo sagtens hjælpe nogle af de yngre med at lave deres knallerter, siger Eddie Sebastian Wriedt Hansen.

Drengene er forberedt på selv at skyde lommepenge i projektet, men indtil videre må de altså væbne sig med tålmodighed, selvom det kilder i fingrene for at få lov at istandsætte og indrette et værksted, hvor de kan udleve deres passion.

