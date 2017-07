I øjeblikket ligger denne døde sæl på stranden ved Standskoven/Vemmetoftevej i Faxe Ladeplads. Foto: Ilse Kindler Odelheim

Send til din ven. X Artiklen: Død sæl på stranden ved Strandskoven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Død sæl på stranden ved Strandskoven

Faxe - 01. juli 2017 kl. 17:10 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ilse Kindler Odelheim har sendt dette billede af en død sæl, der lige nu ligger i sandet ved Strandskoven, Vemmetoftevej i Faxe Ladeplads. Dyret er gået i forrådnelse, så det er måske meget godt, at sommervarmen ikke lige er i vores kommune i øjeblikket.

Sn.dk har talt med politiets vagtchef, Faxe Kommune vejformand og den lokale indsatsleder hos brandvæsnet om, hvad man egentlig skal gøre som borgere, når man gør sådan en opdagelse.

Indsatslederen oplyser, at beredskabscentralen i Næstved har mulighed for at sende en bil ud og samle det døde dyr op. Et opkald til beredskabets vagtcentralen lørdag eftermiddag er dog uden for åbningstid, så der kan ikke blive gjort meget ved sælen i weekenden.

Ilse Kindler Odelheim har imidlertid skrevet til kommunen og gjort dem opmærksom på den døde sæl, og det mener vagtchef Steffen Jensen hos Sydsjællands- og Lolland-Falsters politi er det rigtige at gøre.

- Når det er kommunens strand, så det er dem, der skal vurdere, om sælen skal fjernes eller ej. Tidligere skulle man kontakte Fredningsstyrelsen, som kørte ud og hentede for eksempel døde sæler, som de brugte i forskningsøjemed, men det gør de ikke mere. Kommunen bør også have en vagttelefon til vejafdelingen, hvis nu der skulle være kørt et rådyr eller andet ned, som er i konflikt med trafikken på vejene, så kommer de også henter dyret, siger han.

Faxe Kommune har ikke som sådan en vagttelefon til vejafdelingen, men Torben Lauritsen, formand for vejafdelingen, oplyser, at hvis man ser eller hører om et dødt dyr, som kan være til gene i for eksempel trafikken, så skal man kontakte politiet, som så tager kontakt til en bjergningsenhed - i vores kommunen ligger den i Rønnede - som kommer ud og henter dyret.

- Vi fjernede en død sæl ved flagstangen i Faxe Ladeplads for 14 dage, men hvis den sæl, der nu er fundet, ligger ved Strandskoven, så er det formentlig på Vemmetoftes grund, og så er det dem, der skal beslutte, om de vil fjerne den eller ej, siger Torben Lauritsen.

Hvorvidt sælen ligger på den ene eller den anden ende af skellet mellem kommune-jord og Vemmetofte-jord melder historien imidlertid ikke noget om.

Hvis man finder et dødt dyr, som ikke er umiddelbart til gene her og nu, på et af kommunens arealer, så kan man skrive en mail til Faxe Kommune på materielgaard@faxekommune.dk