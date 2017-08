Det er rød fredag

Der er mindre end 100 dage til kommunalvalget 21. november, og i den anledning indleder Socialdemokratiet en række Røde Fredage, som de kalder det, for at tage dialogen med borgerne om en række emner.

I en flyer, som vil blive delt ud på de røde fredage, skriver partiet en række værdier, som de vil arbejde for. Der står for eksempel: Vi mener, at det er vigtigt, kommunen tager hånd om de borgere, der har brug for en hjælpende hånd. Det sociale sikkerhedsnet skal være værdigt, og det skal hjælpe og støtte dem, der har brug for det. Og: Vi ønsker en kommune, hvor alle er ligestillede uanset køn, seksualitet, religion og etnicitet.