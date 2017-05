Næste år til Valdemarsdag er der formentlig nye kartofler på menuen på alle plejecentre i Faxe Kommune. Og til den tid har alle kommunens plejecentre - på nær Grøndalscenteret - eget køkken. Det kom på plads med penge fra en pulje på finansloven. Arkivfoto: Jens Wollesen

Det blev et ja: Varm mad på alle plejecentre

Faxe - 27. maj 2017 kl. 13:19 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er stadig 125 millioner kroner tilbage i den pulje, der er afsat på finansloven for 2017 til at ombygge køkkener på landets plejecentre. De penge kan Faxe Kommune nu ikke bruge til noget, for svaret er allerede kommet. Et stort ja til at give Faxe Kommune 657.040 kroner til om- til- og nybygninger på kommunens plejecentre, så der alle andre steder end på Grøndalscentret fremover bliver fremstillet varm mad på samme matrikel, som den skal spises.

- Jeg har forstået, at der nu er en anden ansøgningsrunde, men den er jo uinteressant for os, for vi har fået tilsagn om alle de penge, vi har bedt om, fortæller borgmester Knud Erik Hansen (A).

I andre kommuner er der blevet søgt - og tildelt - summer, der skal tælles i millioner. Men i Faxe Kommune er der i forvejen køkken på Frederiksgadecentret i Haslev, hvorfra maden sendes videre til Grøndalshusene, plejecenteret på Tycho Brahes Vej, Kongsted Ældrecenter og Dalby Ældrecenter - og Hylleholtcenteret og Solhavecenteret har egne køkkener lige ud til spisestuen; på Lindevejscenteret i Faxe ligger køkkenet i kælderen.

- Så der er kun tale om, at vi skal have etableret deciderede produktions-køkkener på Kongsted Ældrecenter, på Dalby Ældrecenter, på Tycho Brahes Vej og Grøndalshusene, tilføjer Knud Erik Hansen.

Tilbage står med politiske briller den eneste hage, at der er en kommunal egen-betaling på om- og tilbygningerne på 218.993 kroner og en årlig mer-udgift på driften af køkkenerne på 130.261 kroner.

- Men vi har efterhånden fået så sund en økonomi, at jeg ikke kan forestille mig, at det bliver et problem. De penge, vi oprindeligt fik med ældremilliarden og værdighedsmilliarden, har vi også tænkt os at bruge på ældreområdet de kommende år - uanset om puljepengene udløber, konstaterer Knud Erik Hansen.

Puljen er fra andre kommuner blevet kritiseret for at have alt for korte frister; først en kort ansøgningsfrist, siden en kort frist for at have etableret produktionskøkkenerne.

De skal nemlig stå klar inden udgangen af 2017.

Det var i sin tid et enigt socialudvalg og et enigt byråd, der valgte at søge puljen.

- Vi mener at puljen er en gylden mulighed for at realisere noget, vi vist alle ønsker, nemlig så gode forhold som muligt for vores ældre, forklarede formanden for socialudvalget i Faxe Kommune, Mogens Stilhoff (SF) dengang.

