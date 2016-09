Derfor er DF ikke med i budgetforliget

Dansk Folkeparti blev desværre ikke deltager i budgetforliget for 2017. Dette skyldes, at de af staten afsatte midler til ældreplejen, det vil sige 6,2 millioner kroner fra ældre milliarden og 6,6 millioner kroner fra værdighedsmilliarden, ikke udmøntes fuldt ud i Faxe Kommune, idet der vil være en manko på cirka tre millioner kroner. For Dansk Folkeparti er ældreområdet af vital betydning, idet vi mener, det er blevet forsømt i mange år, og vi skylder den ældre generation et større hensyn og en større anerkendelse af deres position, end tilfældet har været de seneste 10-15 år.

Selvom det hævdes at standarden indenfor ældreplejen har været uændret i en årrække, anser vi det for en kendsgerning at der mangler "varme hænder" både på plejecentrene og i hjemmeplejen, for at nå op på et acceptabelt niveau, både med hensyn til praktisk hjælp, personlig hjælp og sociale aktiviteter.