Der er en stjerne gemt i alle børn

Faxe - 22. juli 2017 kl. 09:50 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bilen kører i fuld fart; den bliver jagtet bagfra. Der er fyldt med mennesker, de må springe til siden for at Luna kan komme forbi.

- Altså, det er jo bare noget, vi leger. Vi indspiller film, og min bil var en trillebør og menneskene var bare de store skakbrikker, forklarer Luna Mynster Rithfeldt.

Hun er ni år og er med på Blå Kors sommerlejr på Faxehus Efterskole sammen med sin storebror Oliver for tredje år i træk.

- Ugen før var vi hos vores bedsteforældre, og i næste uge skal vi til Mallorca, fortæller Luna Rithfeldt.

Det er hende, der fører ordet mens hun og Oliver viser rundt på Faxehus sammen med lejrleder Helene Larsen.

- Her er slikboden, her er krea-rummet, og her er hyggerummet med de bløde sofaer.

- Det er fjerde år, Blå Kors holder én af sommerlejrene på Sjælland; det første år var ved Korsør, men så fandt vi Faxehus Efterskole, og den passer bare helt perfekt til vores behov, forklarer Helene Larsen.

- Især fordi børnene har værelser og ikke sovesale. Nogle har et værelse for sig selv, andre sover op til fire på et værelse, forklarer hun.

- Noget af det, der gør Faxehus Efterskole perfekt for vores sommerlejr er, at der er så mange muligheder. De børn, vi har med, vil jo ikke allesammen det samme. Faktisk vil mange af dem gerne være i mindre, rolige grupper, forklarer Helene Larsen.

- Det er jo ikke fordi der sker store og vilde ting, men for os handler det om at hjælpe børnene med at få nogle stjernestunder. Vi synes jo, alle børnene er stjerner, måske skal de bare mindes om det, siger Helene Larsen.

Blå Kors holder også teenlejre og julelejre, har mentor-ordninger for børn, der har været på sommerlejre, driver rådgivning for børn af misbrugere og Barnets Blå Hus.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i Dagbladet Ringsted og Dagbladet Køge fredag 21. juli og i Sjællandske Næstved lørdag 22. juli.

