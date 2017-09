Den dømte medlem af rockergruppen Gremium

At sagen mod Simon Christiansen og hans 38-årige medsammensvorne overhovedet blev opklaret skyldes, at politiet ransagede rockergruppen Gremiums klubhus i Finlandsgade i Haslev 2. februar sidste år.

Ransagningen blev foretaget efter, at den rivaliserende gruppe Brothas fra Mjølnerparken på Nørrebro, ankom og skød mod klubhuset 16 gange.

Efter den episode ville ordensmagten gerne se, hvad Gremium egentlig havde i huset.

I klubhuset fandt politiet en hel masse tyvekoster, der stammede fra tyverierne foretaget af Simon Christiansen og hans medsammensvorne.

Det var et heldigt tidspunkt, for Gremium var ved at finde lokaler i Københavnsområdet for at forlade Haslev. Da skuddene faldt, var der ikke et eneste medlem i huset, men kosterne var der stadig.