Mads Frost, Oskar Lund, Bertram Storgaard og Jeppe Storgaard forklarede deres planer for de mange fremmødte, og noget tyder på, at de har masser af opbakning til projektet. Foto: Morten Overgaard

De unge vil skate på Gefion-pladsen

Faxe - 21. juni 2017 kl. 14:26 Af Morten Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et gennemgående emne ved de mange dialogmøder, der er blevet afholdt rundt omkring i forbindelse med kommunens dialogprojekt, har været, at man gerne ville høre mere fra børnefamilierne og de unge. De to grupper har været underrepræsenterede ved de fleste af møderne, men tirsdag aften havde fire drenge taget plads forrest i salen på Hylleholt Skole, og de var ikke kommet for at se på.

De fleste ser gerne, at man får noget liv ind på pladsen, hvor Gefion plejede at ligge - og gerne nogle unge mennesker. Det havde fire drenge, der bruger deres fritid på at stå på skateboard taget til sig, og på tirsdagens dialogmøde i Faxe Ladeplads havde de derfor medbragt et forslag til, hvordan området kan se ud i fremtiden.

- Skaterfaciliteter er ikke særligt pæne, og det ved vi godt, men hvis man for eksempel kigger på Jarmers Plads i København, så kan det laves, så indretningen kan bruges af skatere, uden det ligner en skatepark, sagde Bertram Storgaard, der havde medbragt en skitse over en mulig indretning af området.

De fire drenges idé går ud på at lave en pool, som man kan køre på skateboard, rulleskøjter eller løbehjul i, men ikke i de kedelige beton-grå farver, som man kender det fra en normal skatepark. Rundt omkring poolen havde drengene tegnet beton-kummer med sand og siv i, samt stensætninger, der både kan fungere som bænke og som forhøjninger til skateboard-tricks.

Derudover havde drengene medbragt billeder af en stationær grill, som kunne opsættes flere steder i området.

- Der er en del unge, der tager ned på industrihavnen og drikker en øl efter skole eller arbejde om fredagen. Det er et sted at mødes, men der er ingenting dernede, så det ville da virkelig skabe noget liv, hvis man havde et sted, hvor man kunne grille og hygge, og det gælder jo ikke kun de unge. Alle kunne bruge det, og det ville også give rigtig god mening for turisterne, fordi det ligger lige ved siden af Brugsen, så de ville kunne købe ind og så gå over til Gefion-pladsen og grille, forklarede Bertram Storgaard, og fik stort set hele salen til at nikke i takt.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i Dagbladet Ringsted og Dagbladet Køge onsdag 21. juni og i Sjællandske Næstved torsdag 22. juni

