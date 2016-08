Se billedserie De frivillige trækker et stort læs, både for at få stablet endnu en stafet på benene i Haslev, men også for at få stafetten godt afviklet. Foto: Kathrine Harvey

De frivillige er stafettens motorer

Faxe - 26. august 2016 kl. 18:19 Af Kathrine Harvey

Der er i skrivende stund over 830 tilmeldte, og heraf 50 hold - 16 nye i forhold til sidste år, som var første gang Kræftens Bekæmpelses Stafet for Livet blev afholdt i Haslev.

Formand for stafetten, Niels Houmann, håber på at overgå sidste års flotte tilslutning - og måske kunne man håbe på, at regnen meldte fra i år.

- Årets lystaler ved lysceremonien sidst på aftnen er vores lokale præst, Ole Bjerglund Thomsen, så mon ikke vi kan bede ham tage kontakt til de højere magter og bede om tørvejr til stafetten, siger Marianne Larsen, som er med i »lysgruppen«. Sidste år solgte de 700-800 lysposer, som der blev skrevet beskeder fra blandt andet påkørende til kræftramte på.

- Mange ville gerne have poserne med hjem efter dagen, som et minde, og det er rigtig fint, siger Kirsten Houmann, der er tovholder i gruppen.

I år har Kræftens Bekæmpelse særligt fokus på pårørende til kræftramte.

Det er folk som 17-årige Christina Feldt og 20-årige Sander Lilleskov Laugesen.

- Min farmor fik brystkræft, og har overlevet det i to omgange. Da hun blev syg, klippede jeg mig korthåret sammen med hende, for så var det ikke så svært for hende at miste håret, da hun skulle have kemo. Det har givet os et stærkt bånd, og jeg ville gøre det igen, hvis jeg skulle, siger Christina Feldt.

Sander Lilleskov Laugesens mor fik konstateret brystkræft, da han gik i 9. klasse, og det var en hård tid for familien.

- Jeg passede min mor og mine eksaminer samtidig, men det har bragt os meget tæt sammen. Jeg vil gerne støtte Stafet for Livet for at hylde de mange mennesker, der bliver ramt af den lortesygdom, siger han.

Han kan ikke løbe med i år, da han har skadet sin fod, men han holder årets heltetale sammen med sin mor og hjælper til i fighterteltet.

Stafet for Livet er 10. og 11. september på græsbanen bag ved gymnasiet. Det er stadig muligt at tilmelde sig - også på dagen.