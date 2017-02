Samtlige 286 Rema 1000-butikker er udstyret med DNA-spayen, der rammer flygtende røvere. Teknologien bruges også af COOP og Dansk Supermarked. Arkivfoto

DNA fælder røverne i Rema

Faxe - 07. februar 2017 kl. 15:04 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 32-årige mand fra Helsingør, der fredag klokken 20.50 begik væbnet røveri med en kniv i Rema 1000 i Rønnede, blev under flugten ramt af SelectaDNA-spray, der er en usynlig spray, som aktiveres i forretningens udgang under et røveri.

- Røveren blev ramt på hele kroppen af vores DNA-spraykanon, som vi har installeret i samtlige 286 butikker, siger Peter Bruun, der er sikkerhedschef i Rema 1000 Danmark.

- DNA-sprayen er en meget afgørende røverisikring, da den indeholder et unikt sporstof, som ikke kan vaskes af. Den bliver på den del af kroppen, der rammes, i tre til fire uger, indtil hudcellerne er udskiftet, forklarer Peter Bruun.

- Vi har installeret anlæggene i løbet af 2016, og hvor vi i december 2015 havde otte røverier, kunne vi i december måned 2016 notere et rent nul. Det er fantastisk for vores medarbejdere og kunder. Når der så alligevel er sket et røveri i Rønnede, glæder det mig, at røveren blev fanget meget hurtigt, og ikke kan løbe fra, at det var præcis ham, der var der og blev ramt af sprayen, siger Peter Bruun.

Skal tale med psykologen

Vidner til røveriet ringede til politiet, imens de kørte efter manden i deres bil.

Og den 32-årige - som få dage forinden var blev løsladt fra Horserød Statsfængsel - blev anholdt bare 46 minutter efter røveriet, og han blev lørdag varetægtsfængslet frem til 2. marts 2017, sigtet for røveri af særlig grov beskaffenhed.

- Jeg forstår ikke, at nogen vil risikere op til seks års fængsel, for at røve et absolut minimalt beløb. Vi reklamerer ved indgangen til butikken med DNA-sprayen, som skal afskrække røvere. Og når det så sker alligevel, sætter vi straks vores beredskabsplan igang, som betyder, at alle ansatte skal tale med vores krisepsykolog. Og vi tager selvfølgelig også hånd om kunder, der har været udsat for en skræmmende oplevelse, siger Peter Bruun.