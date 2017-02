Chok: Direktør stopper i Business Faxe

Jesper Ib Paulsen kom i voldsomt stormvejr, efter avisen kunne afsløre, at to grupper af medarbejdere havde klaget over ham med kun et halvt års mellemrum. Nu er han officielt fortid som direktør i Business Faxe.

Faxe - 01. februar 2017 kl. 18:49 Af Morten Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter DAGBLADET og Sjællandske kunne afsløre, at flere medarbejdere af to omgange havde klaget til bestyrelsen i Business Faxe over direktør Jesper Ib Paulsen, er presset på direktøren nu blevet for stort.

Det betyder, at direktøren stopper med øjeblikkelig virkning, og det sker ifølge bestyrelsesformand i Business Faxe, Hans Elverdam, af hensyn til Business Faxe og foreningens opgaver.

- Debatten om arbejdsforholdene går ud over arbejdet og bestyrelsen, og Jesper Ib Paulsen har ikke længere offentligt mandat til at fortsætte. Derfor er vi blevet enige om, at Jesper Ib Paulsen stopper som direktør, siger bestyrelsesformand Hans Elverdam, der samtidig takker Jesper Ib Paulsen for de resultater, han har skabt i sin tid som direktør.

Henrik Beckwith, der har været ansat i Business Faxe siden 1. januar, er efter et møde i Business Faxe blevet ny direktør, og ifølge Hans Elverdam er der stor opbakning til fremtidens mand i chefstolen.

De to medarbejdere, der lagde sig syge i forbindelse med klagen mod direktøren, er heller ikke længere at finde på listen over medarbejdere i Business Faxe, men det vil Hans Elverdam ikke komme nærmere ind på omstændighederne bag.

