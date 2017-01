Se billedserie Vandet fossede fra bugten og ind i Faxe Å ved Strandvejen i Faxe Ladeplads, da vandstanden i bugten steg til over 160 centimeter over normalen onsdag. Beredskabet forsøgte forgæves i flere timer at lukke udløbet med kæmpestore sandsække og halmballer. Foto: Kathrine Harvey

Centerchef: Vi skal have fundet en løsning

Faxe - 05. januar 2017 kl. 12:51 Af Kathrine Harvey og Morten Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

50 sandsække og en del halmballer er der sænket ned i Faxe Å-udløbet ved Strandvejen i Faxe Ladeplads i løbet af dagen onsdag og natten til torsdag. Vandet er på retur, men der er stadig lang vej.

- Omkring klokken 22.30 begyndte vi at åbne op, så vandet kunne løbe tilbage i bugten. 18 sommerhuse står stadig uden strøm, da el-skabene røg i aftes ved Engsvinget på grund af vandmasserne. Vi er i fuld gang med at pumpe vandet væk nu, og før kan vi ikke få SEAS ud og kigge på el-skabene, siger Klaus Simonsen, indsatsleder ved Faxe Brand & Redning.

Men ville det have hjulpet, hvis der havde været en mere permanent dæmning ved å-udløbet?

- Det kan meget vel tænkes, at man skal tænke på at lave noget mere holdbart hernede i fremtiden, siger indsatslederen.

Beredskabet har reelt stået i en situation, hvor man måtte vælge mellem at lade Faxe Å løbe over sine bredder, eller stoppe åens udløb og lade vandet flyde op på Strandvejen.

Formand for teknik- og miljøudvalget Ivan Lilleng (K) har endnu ikke et overblik over, hvad der skal gøres ved situationen, men han stoler på, at kommunens fagfolk arbejder på sagen.

Thorkild Lauridsen, der er centerchef i center for plan- og miljø, fortæller, at der i kommunens klimaplan er der en mulighed for en sluseordning ved åen, og at man fortsat arbejder på en holdbar løsning

- Den her situation har synliggjort, at det er et problem, der kan risikere at opstå igen, så det skal vi selvfølgelig have fundet en løsning på, siger han.