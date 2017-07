Se billedserie DM blev til sidst hevet hjem i hesten Calvins favoritdisciplin terræn.Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Cecilie tog mesterskabet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Cecilie tog mesterskabet

Faxe - 18. juli 2017 kl. 19:24 Af Morten Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Cecilie Eriksen fra Haslev Køre- og Rideforening har haft en fantastisk weekend. Her var hun nemlig til Danmarksmesterskabet i Military og det kunne ikke være gået meget bedre, for hun kom nemlig sent søndag aften hjem som nyslået Danmarksmester.

- Hele gårdspladsen var fyldt med familie og venner, der sagde tillykke med kage og sodavand, og det var lidt overvældende. Mandag morgen skulle jeg på arbejde, så det er først rigtig ved at gå op for mig at jeg vandt, lyder det fra en glædesstrålende Cecilie Eriksen.

Næste stop på vejen for Cecilie Eriksen og hesten Calvin er EM i Polen, og det bliver lidt af en udfordring, men Cecilie er alligevel fortrøstningsfuld.

- Det bliver helt sikkert den sværeste opgave, jeg har stået overfor, men jeg har redet meget i Polen tidligere, så jeg føler det lidt som min hjemmebane, siger hun.

Der er dog lige et par måneder inden stævnet løber af stablen, men hvor den for Calvins vedkommende står på hvile og restitution, bliver der ingen hvilen på laurbærene for Cecilie Eriksen.

Ridning er nemlig en rigtig dyr sport, og derfor er studierne sat på pause, så hun kan forfølge drømmen om en professionel karriere.

Hun arbejder i stedet som vikar på Spjellerup Friskole i hverdagene og på tanken i Faxe Ladeplads i weekenden.

- Det gælder om at få penge til at ride, for nu har jeg endelig en hest, der kan være med på højt niveau, og så vil jeg gerne se, hvor langt jeg kan drive det, siger Cecilie Eriksen.