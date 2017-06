Borgerne i Skuderløse vil kæmpe videre for at bevare deres forsamlingshus. Foto: Allan Grasberger

Bystævne blev reddet på målstregen

Faxe - 29. juni 2017 kl. 21:51 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skuderløses borgere, heriblandt andelshaverne i byens forsamlingshus Bystævne, besluttede at kæmpe videre for deres forsamlingshus' beståen på en ekstraordinær generalforsamling torsdag aften.

Det er bare et år siden, forsamlingshuset fik ny formand og bestyrelse, og de havde stillede det klare ultimatium forud for mødet: Enten meldte der sig flere kræfter til at hjælpe til omkring forsamlingshuset, eller også drejede forsamlingshuset nøglen om.

Og i 11. time meldte nye kræfter sig til at forsøge at redde byens forsamlingshus.

- Vi var 13 i alt til mødet, tre i bestyrelsesmedlemmer og 10 andre, både andelshavere og ikke-andelshavere, og vi er blevet enige om, at vi sammen vil forsøge at sparke liv i forsamlingshuset igen, siger forsamlingshusets formand, Richardt Radek Larsen til Sjællandske efter det næsten to timer lange møde.

Man besluttede på mødet, at afholde en stor vejfest i byen 25. august klokken 17, netop for at få fællesskabet i byen og omkring forsamlingshuset fasttømret.