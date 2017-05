Dorte Nybjerg (V) er én af de indtil videre fem byrådsmedlemmer, der har meddelt, at de ikke genopstiller. Hun synes det er en god idé at det siddende byråd deler viden med det kommende. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Byrødder vil dele ud af erfaringer

Faxe - 30. maj 2017 kl. 16:09 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kræver ingen bestemte forkundskaber at blive valgt til et byråd. Men der er nu visse fejl, man ikke behøver at gøre sig egne erfaringer med. F.eks. at bryde talerrækken i byrådssalen eller sidde med fingeren oppe, når nu der er installeret et digitalt system, hvor man simpelthen klikker sig ind. Derfor har det nuværende byråd i Faxe Kommune valgt at begå en rapport under navnet »Arven fra det nuværende byråd til det nye byråd«.

- Vi skal alle gøre os vores egne erfaringer, men jeg synes efter mine 7½ år i byrådet, at det er min pligt at give min viden videre, konstaterer Dorte Nybjerg (V).

Hun har forlængst - som én af indtil videre fem nuværende byrådsmedlemmer - meddelt, at hun ikke genopstiller til kommunalvalget til november.

I forvejen har det nuværende byråd vedtaget et »kodeks for godt byrådsarbejde«, der blandt andet betoner ordentlighed og indbyrdes respekt og en opfordring til at gå efter bolden og ikke personen, når man debatterer politik såvel i avisernes spalter som i selve byrådssalen.

- Jeg synes ikke, det har været let at komme ind i byråds- og udvalgs-arbejde, og jeg mener derfor, at en rapport fra det siddende til det kommende byråd vil være en hjælp for det nye byråd, tilføjer Camilla Meyer (A).

Raden rundt i byrådssalen er der enighed om, at det kan være en ganske god idé at dele sin viden og erfaring med dem, der kommer efter.

Der er bare ikke enighed om hvorvidt der skal bruges penge på det:

- Jeg synes ikke en sådan rapport er spild af tid, jeg synes bare ikke, den er nødvendig, konstaterer Steen Petersen (DF)

Prisen for en rapport, hvor de 25 nuværende byrådsmedlemmer interviewes i en times tid hver, er sat til 68.000 kroner plus moms og udgifter til kørsel og ophold for en ekstern konsulent.

Det er ifølge økonomiudvalget en udgift, der kan holdes inden for det eksisterende budget. Alligevel er det netop pris - og brugen af eksterne konsulenter - der får Borgerlisten, Dansk Folkeparti - og Jonas Kristinsson fra Venstre - til at stemme imod forslaget.

- Selvom det kan være en god idé med en art overlevering fra det afgående byråd til det nyvalgte, så vælger vi at drage konsekvensen af vores modstand mod tillægsbevillinger og stemme imod forslaget, forklarer borgerlistens René Tuekær (L).

- Jeg ser det som en måde at reflektere over vores virke som byråd. Som en mulighed for at gøre status over de seneste fire år, tilføjer Camilla Meyer.

For konservative Peter Joensen, der ikke genopstiller, er der tale om at give det nye byråd de bedst mulige betingelser for at overtage arbejdet:

- For mig ligger det naturligt, at vi ved denne »bestyrelses-overdragelse« klæder den nye bestyrelse bedst muligt på, konstaterer han.

