Se billedserie Det er teknikken, der er afgørende, når man kører byløb. Som her, hvor rytterne skal svinge fra Præstevænget ind på Vestergade. Foto: Tour de Faxe

Byløb skal være en tradition

Faxe - 16. juni 2017 kl. 16:58 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Hvorfor kører vi altid andre steder for at køre cykelløb«

Sådan tænkte blandt andre Peter Gylling og Søren Dahl - og så var der jo ikke andet at gøre end at stable et løb på benene selv.

Første løb blev kørt i 2015, i 2016 var der knap 50 deltagere på motions-delen og knap 50 på elite-delen. Håbet i år er at deltagerantallet stiger, at solen skinner - og at hele Jernbanegade bliver forvandlet til en folkefest med masser af mennesker.

- Butikkerne holder jo åbent helt til klokken 21, så bliver man træt af at se på cykelryttere, så kan man handle i stedet, tilføjer Dan Taxbøl.

Han og Nellie Bradsted og Martin Hornung Christoffersen stiftede for et år siden foreningen Tour de Faxe sammen med Søren Dahl og Peter Gylling.

- Rundstrækningen er 3,3 kilometer med udgangspunkt i Jernbanegade, så der går aldrig mere end et par minutter, så kommer feltet forbi dig igen, fortæller Søren Dahl.

Ved andre cykelløb med start og mål inde i en by ligger størstedelen af løbet oftest uden for byskiltet.

- Men her har vi - netop for at gøre det sjovt for publikum - valgt at lægge hele løbet inde i byen, tilføjer Dan Taxbøl.

- Og så er der den helt afgørende forskel på byløb og alle andre former for cykelløb, at det er teknisk krævende med de mange sving - og i Jernbanegade er der også brosten, minder Søren Dahl om.

- Jeg hørte en rytter sidste år. Han blev spurgt, om han kunne følge med, og hans svar var »pokal eller hospital« - altså, at han var med for at vinde, og ellers mente han ikke, han havde givet sig nok. Det går virkelig hurtigt med elite-rytterne, fortæller Martin Hornung Christoffersen.

HH Byløb - Tour de Haslev køres for tredje gang fredag 7. juli. Klokken 17 går starten for motionisterne, klokken 19 er det eliterytternes tur. Der køres én time plus henholdsvis tre og fem afsluttende omgange. Tilmelding mv. fremgår af foreningen Tour de Faxes facebookside. Du kan melde dig som frivillig på tlf. 28 45 19 49.

