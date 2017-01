Send til din ven. X Artiklen: Bykroen lukket tidligt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bykroen lukket tidligt

Faxe - 23. januar 2017 kl. 11:20 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Haslev: Der var godt gang i udskænkningen på Bykroen i Jernbanegade i Haslev natten mellem lørdag og søndag.

Men der var også et par stykker, der ikke kunne finde ud af at opføre sig ordentligt.

De blev bortvist - men valgte at blive stående på fortorvet foran Bykroen i stedet for at gå hjem.

På et tidspunkt følte dørmændene sig nødsaget til at låse døren til Bykroen for at sikre at de udsmidte ikke kom ind igen.

Det viste sig at være en uholdbar løsning, og derfor blev politiet tilkaldt for at lægge vægt bag ordene.

Da heller ikke det havde den ønskede effekt, valgte man ved 2.30-tiden simpelthen at lukke Bykroen før tid.

Politiet var til stede ved Bykroen i et par timer, men der blev dog ikke rejst sigtelse mod nogen.