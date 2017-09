I 2014 tog borgmester Knud Erik Hansen (A) første spadestik til en ny tappehal på Royal Unibrew i Faxe. Nu kan han glæde sig over korte sagsbehandlingstider på byggetilladelser. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Byggetilladelse på 21 dage

Faxe - 08. september 2017 kl. 17:45 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunernes Landsforening har netop offentliggjort en statistik, der viser hvor godt kommunerne lever op til servicemålene inden for behandling af byggesager.

Og Faxe Kommune ligger på alle fem typer af byggesager pænt over landsgennemsnittet - og leverer altså hurtigere byggesagsbehandling end landsgennemsnittet.

Set med et mere overordnet blik, så er det måske lige netop det rigtige tidspunkt at være hurtig med byggetilladelser, for det ser ud til, at der er ved at komme fart over byggeriet i Faxe Kommune. Antallet af byggesager, der kræver kommunal godkendelse, er steget fra 350 i 2011 til 539 i 2016 - og i år er der allerede blevet behandlet 405 byggesager.

Det er første gang, der gøres national statistik over, hvor godt kommunerne klarer sig i forhold til at leve op til de servicemål, som kommunerne og regeringen aftalte i december 2015. Statistikken er trukket i perioden juli 2016 til juni 2017.

Og selvom der i dag altså er flere byggesager i Faxe Kommune end tilbage i 2011, så viser statistikken fra Kommunernes Landsforening, at Faxe Kommune er rigtig godt med.

Ved såkaldt simple konstruktioner er sagsbehandlingstiden 20 dage mod 24 på landsplan.

Når nogen vil bygge et enfamiliehus, klarer Faxe Kommune det på 21 dage, mens man på landsplan bruger 25 dage.

Industri- og lagerbygninger er håndteret på 18 dage, hvor landsgennemsnittet er 34.

Også ved erhvervsmæssig etagebyggeri går det stærkt. Her ligger vi på 17 dage mod 30 på landsplan.

Og hurtigst går det ved etagebyggerier til boliger. Her klarer Faxe Kommune opgaven på 10 dage mod 30 dage på landsplan.

Formanden for teknik- og miljøudvalget, Ivan Lilleng, glæder sig over, at byrådets fokus på området bærer frugt med sagsbehandlingstider, som ikke bare er hurtigere end landsgennemsnittet, men også markant under aftalens servicemål.

- For det første er det jo dejligt, at opsvinget nu er kommet til Faxe Kommune. Det er synligt i antallet byggesager - der er gang i byggeriet, siger Ivan Lilleng,(C), der er formand for teknik- og miljøudvalget.

- Siden efteråret 2016 har det været byrådets mål at bringe sagsbehandlingstiden ned ved at opnormere byggesagsteamet. I løbet af året er sagsbehandlingstiden generelt nedbragt fra 10 uger til fire uger. Og nu viser statistikken, at sagsbehandlingstiden i flere tilfælde under de fire uger, siger en tilfreds Ivan Lilleng.

