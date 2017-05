Den nye bestyrelse har haft rigtig travlt op til den ordinære generalforsamling, og de har stadig et stykke arbejde foran sig. Foto: Morten Overgaard

Send til din ven. X Artiklen: Business Faxe ser fremad Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Business Faxe ser fremad

Faxe - 19. maj 2017 kl. 15:25 Af Morten Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er vist ikke nogen hemmelighed, at Business Faxe har lagt et stormfuldt år bag sig. Efter afskedigelsen af direktør Jesper Ib Paulsen, der i flere omgange ragede sig uklar med medarbejderne, og indsættelsen af en helt ny bestyrelse, var der onsdag aften ordinær generalforsamling, og nu er det på tide at se fremad.

- Vores opgave har været at få et overblik over økonomien. Den ballade, der har været i pressen og de efterfølgende aftrædelsesaftaler har kostet dyrt, men kassen er ikke tom, fortalte ny formand for bestyrelsen, Sten Corfix Jensen.

Han har den seneste tid holdt møder med både borgmester Knud Erik Hansen og kommunaldirektør Thomas Eriksen for at finde ud af, hvad fremtiden for Business Faxe. Men en ting er de opgaver, som foreningen varetager for kommunen, noget andet er det arbejde, som Business Faxe har foran sig for at servicere deres medlemmer.

- Vi skal arbejde på, at vores medlemmer føler, at de får noget ud af at være medlem. Vi har masser af lokale kompetencer, og vores hjemmeside skal være en platform, hvor man kan finde hinanden. Vi vil sørge for, at der er et relevant netværk for alle erhvervsdrivende, sagde Sten Corfix Jensen som indledning til generalforsamlingen.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i Dagbladet Ringsted og Dagbladet Køge fredag den 19. maj og i Sjællandske Næstved lørdag den 20. maj.

Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy?utm_source=FAXE&utm_medium=SN&utm_campaign=avislink