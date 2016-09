Mandag aften indgik seks af syv partier i Faxe Kommunes byråd en budgetaftale for de kommende år. Her borgmester Knud Erik Hansen (S), Socialdemokraternes Camliia Meyer, Enhedslistens Nadia Bruun Thurø, SF?s Mogens Stilhoff, Venstres Dorte Nybjerg, de Konservatives Ivan Lillen og Borgerlistens René Tuekær.

Send til din ven. X Artiklen: Budget 2017 er på plads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Budget 2017 er på plads

Faxe - 20. september 2016 kl. 08:32 Af Rune Reggelsen Skjold Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag aften kunne borgmesteren samt gruppeformændene fra seks ud af de syv partier i Faxe Kommunes byråd sætte underskrifter på aftalen om budget 2017-2020 i Faxe Kommune.

Bag aftalen står Venstre, Socialdemokraterne, Borgerlisten, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti, mens Dansk Folkeparti valgte at stå uden for.

Parterne er i budgettet for 2017 blevet enige om reduktioner og effektiviseringer for 16,3 millioner kroner, og opprioriteringer for 37 millioner kroner. Det samlede budget for 2017 har et påplus 8,2 millioner kroner.

- Det er et balancebudget, da vi som kommune med dette budget har fokus på skabe balance mellem forventninger og formåen af den kommunale service, siger borgmester Knud Erik Hansen (S) i en kommentar, og glæder sig over, at næsten hele byrådet er med i aftalen.

-Vi har nået et godt mål, og jeg er glad for, at det er lykkedes at lave en god aftale med de fleste partier i byrådet. Det giver ro, både i det politiske arbejde og i den daglige drift, lyder det.