Se billedserie Hvis man vil lykkes med et eksporteventyr, er det ifølge Peter Rosenkrands vigtigt, at man synes, det er sjovt at gå på arbejde.

Send til din ven. X Artiklen: Brexit-hjælp på seminariet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brexit-hjælp på seminariet

Faxe - 03. september 2016 kl. 14:03 Af Morten Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Storbritanniens beslutning om et exit af EU ramte Europa med storm, og siden er der blevet malet både lyserøde glansbilleder og deciderede dommedagsscenarier for, hvordan fremtiden kommer til at se ud for Storbritannien. Det kan måske afskrække virksomheder fra at bevæge sig ind på det britiske marked, og derfor afholdt Business Faxe Copenhagen fredag et eksportmøde på Kultunariet i Haslev.

Her kunne de fremmødte blandt andet høre Per Kaag Andersen, der souschef for handelsafdelingen på den danske ambassade og Eksportrådet i London, fortælle om, hvad Brexit betyder for virksomheder, der gerne vil handle med Storbritannien og Irland.

Han fortalte blandt andet, at der kan gå et stykke tid, før virksomhederne for alvor mærker til virkningerne, fordi Storbritannien reelt ikke har meldt sig ud endnu.

- Det er ikke blevet nemmere, men vi har endnu ikke set effekten af Brexit endnu. Der vil nok komme mere papirarbejde, men store dele af erhvervslivet i Storbritannien var imod udmeldingen af EU, så man kan godt forestille sig, at de vil være ekstra imødekommende for at fremme deres handel med resten af Europa, sagde han.

Hav det sjovt

Peter Rosenkrands, der er direktør i Palle Knudsen Kunststoffabrik, fortalte om virksomhedens egne eksporteventyr, og han overraskede specielt med en enkelt betragtning. Når man overvejer et udenlandsk marked, er der nemlig en ting, som de færreste tænker på.

- Personligt vælger jeg markeder, hvor der er lækkert, og hvor de laver god mad, sagde han og fortsatte, da folk var færdige med at grine.

- Hvis man har siddet i 50 grader på et indisk hotel i fire uger og har haft dårlig mave halvdelen af tiden på grund af maden, så er der altså ikke meget ved det. Jeg har skullet sælge noget pulver til den belægning, der er på bestik-skuffer i opvaskemaskiner, og det lyder kedeligt, men når man sælger det i New Zealand, så er det sgu ok. Man skal huske sig selv på, at det også skal være sjovt at gå på arbejde, sagde han.