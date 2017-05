Bregentved Gods opfører Nordeuropas største slagtesvineprojekt,

- Vi har en ambition om at kunne producere medicinfrit og samtidig lave det mest klimavenlige svinekød i verden. Lige nu er markedet der nok ikke, men det bugner i USA og England. Det er fremtiden, at forbrugerne vil have en meget høj klimaprofil, uden antibiotika. Selvfølgelig skal dyrene behandles, hvis de er syge, men ellers ikke. Derfor bygger vi staldene med den sundest mulige indretning, hvor der er plads til løbende at sektionere bestanden, og så tømmer man stalden helt og vasker den fuldstændig ren imellem hvert kul, for at undgå at smitte, siger Anders Dolmer.